Peter Dinklage protagonizará la nueva versión de The toxic avenger

El vengador tóxico es el superhéroe más extravagante del cine B, caracterizado por su alta dosis de violencia y humor no apto para menores de edad. Un personaje fuera de serie contrario a los representantes del Universo Cinematográfico de Marvel y DC.

El controversial héroe de los años 80 fue todo un fenómeno en su época y, contra todo pronóstico, volverá a la pantalla grande para dejar boquiabiertos a los espectadores ajenos a este tipo de producciones. ¿Podrá causar el mismo impacto?

Hace poco, Deadline reveló que Peter Dinklage fue elegido para interpretar al personaje del reboot, cuya fecha de estrenos y mayores datos aún son desconocidos. Sin embargo, los fans están confiados con la entrega del actor conocido como Tyrion Lannister en Game of thrones.

¿Quién es el Vengador tóxico?

Melvin Junko, el limpiador de un gimnasio de la pequeña localidad de Tromaville, cae en una cubeta radioactiva cuando huye de una pandilla de jóvenes. Producto de ese accidente, las radiaciones lo convierten en un monstruoso mutante con superpoderes, los cuales usa para liberar a la ciudad del mal.

La saga cinematográfica del Vengador tóxico cuenta con varias secuelas: The toxic avenger II, The toxic avenger III: the last temptation y Citizen toxie: the toxic avenger IV. También se realizó una serie animada llamada Toxic crusaders donde se substituye la violencia por un mensaje ecológico.