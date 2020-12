La saga de El padrino es uno de los logros cinematográficos más grandes en la historia del séptimo arte. La trilogía nos mostró el ascenso de Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, como jefe de la mafia ítalo-estadounidense y su inevitable caída.

El padrino III ha sido como catalogada ‘la oveja negra de la trilogía’ tanto por la crítica como por sus fans, pese a sus propios logros. Por tal motivo, el director Francis Ford Coppola decidió lanzar una nueva versión de la cinta con algunos cambios sustanciales en la historia.

Titulada El padrino, epílogo: la muerte de Michael Corleone, el largometraje contará con un principio y un final diferente al que se vio en 1990. Para esto, el cineasta reordenó algunas escenas y empleó material restaurado. “Le he dado lo que en realidad no es un nuevo título, sino el original”, señaló.

En sus palabras, se trata de “la conclusión más apropiada para las dos partes de El padrino”. Sin embargo, todos los fans de la saga han esperado para ver la nueva versión el 3 de diciembre y dar crédito de lo que se venía prometiendo desde hace un tiempo.

El Padrino III: el final de una historia emblemática del cine. Crédito: Paramount Pictures

¿Qué dijo la crítica del nuevo final de El padrino 3?

The Guardian: “No estoy seguro de cuánto, si es que tiene algo, la reedición de Coppola para la tercera película de El Padrino, pero vale la pena verla”.

Masslive: “Es una mejora con respecto a su encarnación anterior y un epílogo de la saga Corleone”.

CheatSheet: “Si estabas bien con la original, también lo estarás con Coda”. SlashFilm: “Coppola ofrece una nueva versión que no puedes rechazar”.

The Wrap: “Ciertamente, esta vez, es mejor que nunca”. Solzy at the Movies: “Los resultados son espléndidos”.

Polygon: “Es un resumen perfecto de sus obras maestras gemelas”. Nerdly: “Estamos felices de que Francis haya tenido la oportunidad de imaginar su versión original”.

Telegraph: “Coppola arregla por fin su mayor error”.

El Padrino III - sinopsis oficial

Michael Corleone, heredero del imperio de don Vito Corleone, intenta rehabilitarse socialmente y legitimar todas las posesiones de la familia negociando con el Vaticano. Después de luchar toda su vida se encuentra cansado y centra todas sus esperanzas en encontrar a un sucesor que se haga cargo de los negocios.