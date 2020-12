Avengers: endgame es acusado por fans de copiar película animada de DC

Avengers: endgame es uno de los largometrajes más valorados del UCM, pero también el más criticado por los fans de DC, quienes aseguran que no ha sido original en su totalidad y que ha copiado escenas de otras obras cinematográficas.

Algunas de ellas son Batman vs. Superman: el origen de la justicia y Escuadrón suicida. No obstante, no serían las únicas, ya que nuevamente los cibernautas acusaron a la cinta de Marvel de haber usados algunas secuencias de un filme animado llamado Superman y Batman: enemigos públicos.

La caricatura se estrenó en 2009 y se basó en el arco Public enemies de los cómics originales de los superhéroes, el cual fue muy bien recibido por los seguidores.

A través de Twitter, algunos usuarios compartieron un video en el que se mostró en paralelo las escenas que las dos películas tendrían en común, por lo que no dudaron en criticar la falta de originalidad de Marvel Studios.

Uno de los cibernautas manifestó que Avengers: endgame habría empezado a usar referencias de otras adaptaciones cinematográficas desde Civil war con Liga de la justicia de Zack Snyder.

Pese a los reclamos por parte de los usuarios, los hermanos Russo, encargados de dirigir el popular filme de superhéroes, no se han manifestado al respecto.

¿De qué trata Avengers: endgame?

Después de los eventos devastadores de Avengers: infinity war, el universo está en ruinas debido a los perversos planes de Thanos, también conocido como el ‘Titán loco’. Con la ayuda de los aliados que quedaron, los Vengadores deberán reunirse una vez más para intentar deshacer sus acciones y restaurar el orden de toda la galaxia sin importar las consecuencias.