WandaVision: serie de Disney Plus presentaría a un personaje de los X-men

Una de las series más esperadas de Disney Plus es sin duda WandaVision. La ficción tendrá el formato de sitcom y contará parte de la vida de Scarlet Witch y su pareja, después de los sucesos ocurridos en Avengers: endgame.

A pesar de que no se conocen detalles acerca de la trama del show, el portal We Got This Covered informa que un integrante de los X-men será importante para la historia.

El personaje al que se refiere la web es Quicksilver, quien fue interpretado por Aaron Taylor-Johnson y apareció por primera vez en el UCM en la película Avengers: age of Ultron.

Sin embargo, el mutante no sería caracterizado por Taylor-Johnson sino por Evan Peters, actor que tuvo el mismo papel en la saga cinematográfica de X-Men producida por Fox.

El portal también indica que la serie de Disney Plus mostrará realidades alternas, por lo que es probable que se abra una puerta al universo de los mutantes de Fox, donde encontraría la otra versión de Pietro Maximoff.

WandaVision - tráiler

Kevin Feige confirma que WandaVision enlazará con Doctor Strange 2

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, brindó una entrevista a la revista Entertainment Weekly donde confirmó que los acontecimientos de WandaVision estarán vinculados con Doctor Strange 2, cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch.

“Idealmente, Marvel espera que Bruja Escarlata y Visión sea solo el episodio piloto de una dinastía televisiva de larga duración, el estudio ya está trabajando arduamente en el desarrollo de siete programas adicionales, cada uno conectado a películas pasadas y futuras”.

“WandaVision establecerá relación directa con la película de 2022, Doctor Strange en el multiverso de la locura, con la bruja de Olsen desempeñando un papel clave junto al hechicero de Benedict Cumberbatch”, indicó el ejecutivo.