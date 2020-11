The mandalorian 2: Disney Plus corrige error del capítulo 4

La segunda temporada de The mandalorian ha revelado grandes sorpresas para el público. Entre ellas, la llegada de Ahsoka Tano, personaje que aparece en la serie animada The clone wars.

Sin embargo, los fanáticos de Star wars aún recuerdan con gracia una escena del capítulo 4. En aquella secuencia, un miembro del equipo de producción ingresó rápidamente tras el marco de una puerta.

La aparición no pasó desapercibida por los espectadores, quienes bautizaron al miembro del reparto como el chico de los jeans.

Los fanáticos de The mandalorian no tardaron en inmortalizar el gracioso momento y crearon memes e incluso figuras de acción que pueden verse en las redes sociales.

Sin embargo, Disney Plus ha actualizado el cuarto capítulo de The mandalorian, al eliminar digitalmente la figura del asistente de producción para que no aparezca.

Nombre real de Baby Yoda es revelado

Después de 13 episodios, finalmente sabemos que Baby Yoda en realidad se llama Grogu, esto gracias a la información que nos dio la exjedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson). El nombre aparece en la serie luego que Din Djarin (Pedro Pascal) rastree a la que fuera padawan de Anakin Skywalker.

Pero eso no es todo, Ahsoka Tano comentó que Grogu fue criado en el templo jedi de Coruscant donde recibió un arduo entrenamiento por varios maestros. Tras el fin de las guerras clónicas, y con el Imperio en el poder, Baby Yoda es escondido y pasado a la clandestinidad.