The mandalorian 2: diseñador explica por qué Ahsoka Tano luce diferente

La segunda temporada de The mandalorian sigue causando sensación entre la comunidad de fans, sobre todo tras el estreno del capítulo cinco, el cual trajo a un inesperado personaje: Ahsoka Tano.

El episodio titulado The jedi se viralizó en redes sociales no solo por la llegada de la guerrera, sino por mostrar una característica diferente a su versión original en The clone wars.

Cuando la padawan de Anakin Skywalker apareció en The mandalorian 2, sorprendió al público debido a que las colas que se extienden de su cabeza fueron mucho más cortas de lo que ya se conoce en otras producciones.

Brian Matyas, el diseñador conceptual de la serie, explicó a través de su cuenta de Twitter el motivo por el cuál decidió llevar a cabo ese cambio (vía Comicbook).

“Sí, esa era la principal preocupación. Desde la animación hasta la acción en vivo hice un montón de exploración de diseño para que quede bien y sea de un tamaño adecuado para la actriz. Además, tuve que tener en cuenta las acrobacias y el movimiento que ella iba a realizar. ¡Estoy seguro de que podré discutirlo con más detalle en un futuro próximo!”, finalizó.

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la ficción sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.