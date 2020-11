Spider-Man: into the spider-verse es una de las películas más queridas por los fanáticos del Trepamuros. Estrenada en diciembre de 2018 y producida por Sony Pictures, la cinta ganó el Óscar en la categoría de mejor película animada.

La producción cuenta con un estilo de animación singular, ya que trata de emular a los cómics en distintas escenas. Una de los detalles que más sorprendió al público fueron los guiños y cameos que tuvo la cinta animada.

Ahora, Spider-Man: into the spider-verse podrá verse en Amazon Prime Video, la plataforma de streaming conocida por tener en su catálogo a Borat 2 y la serie The boys.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: into the spider-verse en Amazon Prime Video?

La película animada dirigida por Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman se estrenará en Amazon Prime Video el 1 de diciembre de 2020.

Sinopsis oficial de Spider-Man: into the spider-verse

La película se centra en Miles Morales, el sucesor de Peter Parker, que descubre que existen universos con diferentes versiones de Spider-Man en cada uno. Junto a personajes como Peter B. Parker, Spider-Gwen o Spider-Noir, Miles Morales tendrá que evitar que Kingpin desarrolle sus planes.

Costo de Amazon Prime Video

Anteriormente, la plataforma tenía un costo de 21,44 soles, con este pago también se tenía acceso al contenido de Prime Video y Twitch Prime. Es decir, un equivalente a 21,44 soles para los clientes peruanos.

Tras el respectivo cambio de tarifa, el precio bajó a 16,99 soles de manera automática desde el último 5 de octubre. Es decir, 4,45 soles menos que seguramente motivará a los usuarios a renovar su suscripción para disfrutar de las nuevas películas y series de su variado catálogo.