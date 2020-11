George Clooney no desea volver a ser Batman en la película de Flash

The Flash aprovechará las posibilidades que ofrece el multiverso para traer de regreso a Ben Affleck y Michael Keaton en sus papeles como Batman. Sin embargo, no son los únicos actores que interpretaron al vigilante de Gotham.

George Clooney se puso el traje del murciélago en la película Batman & Robin, la cual se estrenó en 1997. El actor, sin embargo, descartó volver al rol de la cinta dirigida por Joel Schumacher. Así lo aseguró en una entrevista para la revista Empire.

“¡No me llamaron! De alguna forma, no tuve esa llamada. No pidieron mis tetillas. Escucha, hay algunas cosas que nunca sabes. Esta, lo sé”, agregó el intérprete.

En una publicación obtenida del portal We Got This Covered, se informó que todos los actores que interpretaron a Batman, incluyendo a Christian Bale, habían sido contactados para participar en The Flash. Pero ahora se sabe que George Clooney no está interesado en formar parte del proyecto.

The Flash: Brandon Routh podría aparecer como Superman en la película

En conversación con Geek House Show, Brandon Routh reveló que podría volver como Superman la película The Flash. Esto debido a que todo el mundo vive y muere en los comics, por lo que en sus adaptaciones no debería ser diferente.

“Por supuesto, ya que están trayendo a Michael Keaton – lo cual me entusiasma- y a algunas otras personas de los proyectos pasados de DC. Creo que es muy emocionante. Así que, es una completa posibilidad, puedes hacer cualquier cosa”, explicó el actor.