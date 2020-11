Vincent D’Onofrio pide a los fans firmar petición para que regrese Daredevil

Daredevil fue llevado a la pantalla chica gracias a Netflix en 2015 y es considerada por los fanáticos del los cómics como la mejor adaptación de un superhéroe de Marvel.

La historia nos presentó a Matt Murdock, quien impartía justicia en las calles de Hell’s Kitchen. Su batalla contra el crimen liderado por Kingpin terminó en la tercera temporada, en octubre de 2018.

A fines de noviembre se cumplirán dos años desde que Netflix decidió cancelar la serie. De acuerdo a las condiciones del trato entre la plataforma y Disney, los derechos del personaje volverán a manos de Marvel Studios.

Vincent D’Onofrio, actor que interpretó a Wilson Fisk en la serie, aprovechó su popularidad en redes sociales para citar un tweet que incluye el hashtag #SaveDaredevil y está dirigido a Hulu, Marvel Studios, y Kevin Feige.

Sign this people, for Save Daredevil. https://t.co/YXvtPbPj01 — Vincent D'Onofrio (@vincentdonofrio) November 26, 2020

“Firmen con esta gente para salvar Daredevil”, escribió el intérprete junto a la publicación que también incluye una foto de Kingpin.

El hashtag #SaveDaredevil fue creado por los fanáticos de la serie que no han renunciado a la posibilidad de que se estrene una cuarta temporada de Daredevil o que el héroe sea incluido en alguna película del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Charlie Cox revela que no aparecerá Daredevil en Spider-Man 3

Para mala suerte de los fanáticos, el intérprete negó cualquier posibilidad de compartir escena con Spider-Man, interpretado por Tom Holland, a través de las redes sociales. Sin embargo, aclaró que no le importaría aparecer en una futura película de UCM cuando pueda.

“No había escuchado los rumores, pero ciertamente no es mi Daredevil, no estoy involucrado en eso. Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas en las que aparecen aquí y allá, pero debido a que estábamos en Netflix, no pudimos hacer tanto por razones legales, no sé por qué”, explicó Cox.