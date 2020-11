‘The Undoing’ y el efecto Nicole Kidman

Redacción Fama

Nicole Kidman vuelve a lograr una serie ‘adictiva’ con el thriller ‘The Undoing’ de HBO, historia que protagoniza con Hugh Grant y que se convirtió en tema tendencia. La historia está basada en la novela You Should Have Known y nos traslada al interior de una acaudalada familia, un ‘matrimonio perfecto’ que se desmorona desde que ocurre un asesinato en su círculo social y enfrentan un juicio mediático. “La vida interior de un personaje y lo que se revela a la audiencia es probablemente la tensión de que un thriller sea un éxito. Pero solo trato de encontrar la verdad para el personaje y dejo que el cineasta encuentre el equilibrio adecuado”, dijo la actriz, quien convocó al escritor David E. Kelley y a la directora Susanne Bier (de Bird Box).

A casi veinte años de su primera aparición en una alfombra roja como soltera, sin la compañía de Tom Cruise, la carrera de Nicole Kidman ha ido en ascenso. Primero fue Moulin Rouge (2001) y luego vino su confirmación como una actriz con voz propia y estrella de Hollywood cuando interpretó a Virginia Woolf en La horas, el personaje que le dio el Óscar a mejor actriz (2003). En aquella oportunidad, la australiana compartió créditos con Meryl Streep, a quien convencería 16 años después para volver a la televisión con ‘Big little lies’, la serie que arrasó con los Emmy y que también la tuvo como productora ejecutiva y protagonista. “En la televisión es donde están las buenas historias”, agregó Kidman en España, días antes del estreno de ‘The Undoing’.

Ella interpreta a Grace, una terapeuta casada con un médico oncólogo de niños Jonathan Fraser (Hught Grant). Viene de una familia millonaria, pero intenta no sacar provecho de la herencia que le ofrece su padre, Franklin (Donald Sutherland). Grace dedica su tiempo libre a organizar cenas benéficas junto al comité del costoso colegio de “unos 50 mil euros anuales”. Conforme avanza la miniserie los números cuentan: Elena (Matilda De Angelis), una artista cuyo hijo ingresa al colegio gracias a una beca, es asesinada y Jonathan desaparece. Aunque las pistas apuntan al médico, la familia contrata a una famosa abogada experta en “ensuciar” las pruebas. “Detestan condenar a los ricos”, se repite en la serie.

Castillo de naipes

El elenco fue involucrándose sin conocer el desenlace. Llegando al final de esta temporada, la historia se enfoca en que el médico podría ser un sociópata. “No pareciera que no ha tenido un trabajo durante meses y que ha estado teniendo una aventura, así que eso ya era interesante. ¿Pero también era un psicópata vicioso? Eso fue fascinante”, dijo el actor a La Tercera. El episodio que se estrena hoy tiene como protagonista al joven actor Noah Jupe, hijo en ficción de Emily Blunt en Un lugar en silencio.

De hecho, depende de la dupla que hace con Grant el cierre de este thriller. Esto comentó en una entrevista a la que accedió La República.

¿Qué puede esperar la audiencia?

Bueno, es un thriller brillante que mantiene su intensidad en todos los episodios. Es un thriller psicológico muy pero muy intenso, con muchos giros emotivos –vemos la manera extraña en la que se desarrollan los eventos– y es muy irónica, piensas en Grace, encarnada por Nicole, que es una de las mejores psicólogas de Nueva York, y ella atraviesa sus propios dilemas psicológicos. Un gran tema en la historia son los secretos. Guardar secretos y cómo nos afecta a nosotros y a nuestra familia, y cómo se desarrolla.

¿Henry también tiene secretos?

Creo que Henry no necesariamente tiene secretos, pero guarda muchos secretos del resto de la familia. Es eso lo que lo está matando internamente. Guarda algo para alguien más. Realmente no quiere que alguien salga lastimado, por eso se aferra a algo que no es suyo, pero a lo que se tiene que aferrar de alguna manera.