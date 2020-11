Marvel Studios recupera los derechos de Daredevil

Daredevil llegó a Netflix, se convirtió en ‘la mejor serie de un superhéroe de Marvel comics’ y elevó los estándares para las futuras producciones. Aún con todos sus méritos, la serie nunca consiguió una cuarta temporada y su protagonista nunca incursionó propiamente en el Universo Cinematográfico de Marvel.

La historia nos presentó a Matt Murdock, quien hacía de abogado de día y justiciero de noche. Su batalla contra el crimen terminó con la tercera entrega en 2018, tras la finalización del contrato entre el estudio y el gigante del streaming. Desde entonces, el personaje entró en un limbo hasta este domingo, fecha en la que Marvel Studios recuperó los derechos del vigilante carmesí.

Como se recuerda, la cláusula del contrato con el gigante del streaming establece que el estudio no podía hacer uso del personaje a nivel audiovisual de ninguna manera. Ahora que este finalmente terminó, los fanáticos están esperando que Marvel anuncie la aparición de Daredevil en la pantalla grande junto a los Vengadores, Spider-Man, entre otros héroes.

Por su parte, Vincent D’Onofrio pidió a los fans firmar una petición para que regrese Daredevil, a través de sus redes sociales. Lo más probable es que se refiera a una cuarta temporada o incluso para que él y su enemigo debuten en el MCU.

¿Daredevil aparecerá en el MCU?

“Como fanático de las películas de Marvel, me encantaron las pequeñas cosas en las que aparecen aquí y allá, pero debido a que estábamos en Netflix, no pudimos hacer tanto por razones legales. No sé por qué”, compartió Charlie Cox en sus redes sociales.

Tras estas palabras, señaló que le encantaría que su personaje aparezca en la película de Spider-Man 3. Ya sea en el fondo junto a Jessica Jones o que Murdock sea un abogado que asesore legalmente a Peter Parker, luego que su identidad fuera revelada por Mysterio.