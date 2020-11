Johnny Depp podría protagonizar la serie de La familia Addams de Tim Burton

Después que Johnny Depp renuncie, por presión de Warner Bros, al papel de Gellert Grindelwald en la saga de Animales fantásticos, no significa que haya perdido oportunidades laborales en alguna nueva producción, sobre todo si Tim Burton está involucrado.

El director está desarrollando una nueva serie de La familia Addams, la cual todavía cuenta con reparto y fecha de rodaje. Sin embargo, según informa el portal We Got This Covered, Depp habría sido elegido para interpretar a Homero Addams, el patriarca del grupo familiar.

El actor ha trabajado con Burton desde la cinta El hombre manos de tijeras, aunque su relación cinematográfica dio un tropiezo con el estreno de Sombras tenebrosas, una colaboración que no fue bien recibida por el público.

Greh Ellis defiende a Johnny Depp para que a Piratas del Caribe

A través de su cuenta oficial de Twitter, el actor expresó su descontento por la situación que atraviesa Depp y espera lo mejor para su carrera.

“Conozco a Johnny Depp desde hace más de una década. Trabajamos juntos en cuatro películas. Nuestros hijos fueron a la misma escuela. Un tipo encantador y un gran padre. Deseo que más actores, cineastas y estudios que se beneficiaron financieramente de trabajar con él mostraran más apoyo público”, compartió el intérprete.

Pese a la campaña a su favor, Disney parece no tener planes para incluirlo en las siguientes entregas de Piratas del caribe. Por otro lado, Warner Bros ya contrató a Mads Mikkelsen como el reemplazo para Depp en la tercera entrega de Animales fantásticos.