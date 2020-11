Disney Plus: Hawkeye empezará su rodaje en los próximos días

A fines de 2019, Marvel anunció la fecha de estreno de sus nuevas producciones durante la Comic-Con, entre ellas la esperada serie de Hawkeye. Sin embargo, se creía que la serie del personaje que interpreta Jeremy Renner sería cancelada debido a la suspensión de sus grabaciones.

Este rumor queda descartado gracias a la publicación que realizó el periodista Chris Welch en su cuenta de Twitter, donde ha revelado que su rodaje va a dar comienzo el próximo 2 de diciembre de 2020.

Disney+ Hawkeye show gonna be doing some filming in downtown Brooklyn next week. pic.twitter.com/J2bWdr9TQ4 — Chris Welch (@chriswelch) November 26, 2020

“La serie de Ojo de Halcón de Disney Plus va a rodar escenas en Brooklyn la semana que viene”, indica el hombre de prensa. Hasta el momento, la serie de Hawkeye no cuenta con fecha de estreno en la plataforma de streaming, pero los fanáticos de Marvel pueden estar tranquilos al saber que no será cancelada.

Escenas de Ojo de Halcón en Avengers: endgame

Hawkeye tendría un cameo en Black Widow

De acuerdo al portal especializado We got this covered, Hawkeye tendría un emotivo cameo en una de las dos escenas post-créditos del filme. En la secuencia se mostraría al héroe junto a toda su familia visitando la tumba de Natasha Romanoff, tras los sucesos de Endgame.

Además de Barton, se cree que también podrían aparecer Nick Fury, Sonny Burch y Tony Stark. A diferencia de Iron man, Black Widow no contó con una escena en Avengers: endgame para rendirle tributo porque aún no era tiempo para darle el último adiós.