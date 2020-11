Ahsoka Tano podría tener spin-off protagonizado por Rosario Dawson

La segunda temporada de The mandalorian no deja de sorprender a sus fanáticos desde que llegó a Disney Plus el pasado 30 de octubre. El quinto capítulo, titulado El jedi, presentó a Ahsoka Thano confirmando que forma parte del canon, así como sus vivencias durante The clone wars.

Dicho episodio posee la mejor puntuación (9,7) de todos los presentes en ambas temporadas, razón por la que la ‘Compañía del ratón’ estaría pensando en lanzar una serie centrada en la padawan de Anakin Skywalker, de acuerdo a información compartida por Screen rant.

Como se recuerda, el presidente de Disney, Bob Iger, reveló para Variety “la posibilidad de renovar el programa con más personajes y la posibilidad de incorporar esos personajes en su propia dirección en términos de serie”. Tras el buen recibimiento del Ahsoka, parece que esta promesa se volverá una realidad.

¿Qué significa la aparición de Ahsoka en The mandalorian 2?

Su intervención en la serie ha significado una mayor conexión con el universo expandido de Star wars. Además, se vinculará con la mitología de los poderosos Jedi a la historia. Todo gracias a la participación de Dave Filoni, productor ejecutivo del show y creador de The clone wars.

Los spin-off confirmados de Star wars

Todo parece indicar que Disney planea continuar con más series de Star wars en el futuro. Te damos a conocer los spin-off confirmados que traerán de regreso viejos personajes de la franquicia.

La primera serie girará en torno a Cassian Andor, interpretado por Diego Luna en Rogue one (2016). La segunda estará protagonizada por Ewan McGregor, quien retomará su emblemático papel como Obi-Wan Kenobi.