Netflix no se detiene y sigue apostando por las películas de acción y corte bélico. Queriendo repetir el éxito de Misión de rescate, esta vez nos presenta Mosul, una cinta inspirada en una historia de la vida real.

Tras una década como productor, Matthew Michael Carnahan debuta en la dirección con este film que usa de trama la historia de un equipo SWAT que combatió al Estado Islámico en Irak.

¿De qué trata Mosul de Netflix?

Mosul ya es una de las películas más vistas en Netflix Perú. Foto: Two Rivers Pictures

La sinopsis oficial dice lo siguiente: “En un territorio hostil infestado por las fuerzas del ISIS, un policía inexperto será rescatado e introducido en un escuadrón de élite que quiere liberar a este territorio de esta terrible fuerza terrorista. Este equipo de hermanos de armas es liderado por el sargento Jasem (Suhail Dabbach)”.

La historial real de Mosul, película de Netflix

El drama de guerra está basado en el artículo The desperate battle to destroy ISIS (La batalla desesperada para destruir ISIS, en español), escrito para The New Yorker por Luke Mogelson, quien plasmó la experiencia de un grupo de policías iraquíes enfocados en retomar la ciudad que estaba en manos del ISIS.

Esta operación ocurrió en el 2016 en Mosul, ciudad al norte de Irak, afectada por la ocupación del Estado Islámico. En aquel año, la unidad policiaca de élite de la provincia de Nínive luchó por liberarla por completo.

Tráiler oficial de Mosul, película de Netflix

Mosul es dirigida por Matthew Michael Carnahan y está desarrollada bajo la mirada de Joe y Anthony Russo, famosos por su trabajo en Avengers: Endgame. La cinta está protagonizada por Suhail Dabbach (Major Jasem), Adam Bessa (Kawa) y Is’haq Elias (Waleed).