Wonder Woman: Patty Jenkins habla del spin-off de la película

A pocas semanas para el estreno de la secuela de Wonder Woman, en redes sociales se preguntan por el futuro de la Mujer Maravilla. Su directora Patty Jenkins habló al respecto.

En una entrevista con Geek Magazine, la cineasta se refirió sobre el spin-off de la producción, el cual se centrará en las amazonas y como se vincula con las películas del universo extendido de DC (DCEU).

“Esta es una idea que se nos ocurrió a Geoff Johns y a mí, y luego la presentamos a Warner. Los eventos tienen lugar después de que Diana deja Themyscira, la isla de las amazonas”, detalló.

“Hay algunos giros y vueltas vinculados a lo que sucederá entre Wonder Woman 1984 y Wonder Woman 3. La producción del proyecto aún no ha comenzado oficialmente, pero espero que lo consigamos porque amo esta historia”, indicó Jenkins.

Wonder Woman 1984 se estrenará en HBO Max

La película protagonizada por Gal Gadot se estrenará en HBO Max el próximo 25 de diciembre de 2020. El lanzamiento para el servicio de streaming será solo para Estados Unidos. Mientras que el público internacional que no cuenta con acceso a la plataforma en su país podrá verla en las salas disponibles.

Para los fans esta noticia es sorpresiva, ya que Warner Bros reiteró en más de una ocasión que Wonder Woman 1984 no tendría lanzamiento simultáneo en cines y streaming.

De acuerdo a Variety, el plan de estreno poco convencional se produce cuando el 50% de los cines de EE. UU. están cerrados, incluidos los principales mercados como Nueva York y Los Ángeles.