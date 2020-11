Ahsoka Tano en The mandalorian temporada 2: Rosario Dawson llega a Disney Plus

Los fanáticos de Star Wars están más que felices por lo que sucedió en The mandalorian 2x5. Considerado uno de los episodios más esperados, finalmente los seguidores han visto por primera vez la versión live action de Ahsoka Tano.

El personaje, que hizo su debut en la franquicia de Star Wars en 2008, fue creada por George Lucas y Dave Filoni. Además de protagonizar The clone wars, fue parte de Star wars rebels. Su ingreso a la serie de Disney Plus no ha pasado desapercibido.

Rosario Dawson como Ahsoka Tano en The mandalorian

Ahsoka Tano por fin está en una serie live action de Star Wars y es interpretada por Rosario Dawson. Foto: Disney

Ahsoka Tano apareció en el capítulo 13 de The Mandalorian 2 y, por lo que se viene comentando en redes sociales, superó la mayoría de las expectativas de los fieles fanáticos de Star wars. Como ya se había informado, la actriz Rosario Dawson es la encargada de dar vida a la versión live action del personaje.

Mando y Ahsoka Tano se conocen en The mandalorian 2x5

Como expadawan de Anakin Skywalker, en la serie es localizada por Mando, quien tenía como misión entregar a Baby Yoda (Grogu) a los Jedi, pero la respuesta de ella no era lo que esperaba el cazarrecompensas. La oriunda del planeta Shili le dice que no puede entrenar a su acompañante, ya que el miedo que tiene en su interior lo hace vulnerable al lado oscuro.

“Su vínculo contigo le hace vulnerable a sus miedos. A su ira. He visto lo que esos sentimientos hacen a un caballero Jedi entrenado. Al mejor de los nuestros. Es mejor que pierda sus habilidades”, sentencia.

¿Cuándo y a qué hora ver el episodio 6 de The mandalorian 2?

Disney Plus confirmó que la llegada del sexto capítulo de The mandalorian 2 se realizará el viernes 4 de diciembre de 2020.