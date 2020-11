The walking dead 11: trailer muestra a la verdadera Lucille en especial

The walking dead se encuentra en la recta final luego de una década al aire mostrándonos un mundo de devorado por los ‘caminantes’. Antes de su onceava y última temporada, AMC lanzará seis episodios especiales que servirán como puente para la última batalla de los supervivientes incluyendo a Negan.

El personaje apareció por primera vez en la sexta temporada y se convirtió en el villano más odiado del programa luego de matar a Glenn. Luego de años manteniendo en secreto gran parte de su vida pasada, los fanáticos finalmente conocerá su historia de origen junto a la verdadera Lucille.

Los fans finalmente conocerán cómo el personaje se convirtió en villano. Foto: composición / AMC

De acuerdo a la sinopsis, Carol se lleva a Negan de viaje, con la esperanza de aplacar una tensión que va en aumento. Ahora, él dispone de mucho tiempo para reflexionar sobre sí mismo y llega a una conclusión sobre su futuro.

A modo de flashbacks, veremos cómo Lucille (Hilarie Burton) perdió la vida antes del Apocalipsis zombie. En su memoria, Negan nombra a su bate como su fallecida esposa y cambiará su forma de ver el mundo para siempre.

Ahora que AMC lanzó un trailer de los capítulos especiales, los seguidores del show finalmente pudieron ver el aspecto de la verdadera Lucille en este mundo zombie. Asimismo, la actriz aprovechó la oportunidad para expresar su entusiasmo por formar parte de la franquicia.

“Ha sido difícil mantener esto como un secreto, me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse en Negan … y amo a la familia de The walking dead. Ellos han sido parte de nuestra familia por mucho tiempo y estoy muy agradecida por su amabilidad”, compartió a través de las redes sociales.

Lucille (Hilarie Burton) Foto: AMC

La fecha de estreno programada para los nuevos capítulos es el próximo 28 de febrero a través de AMC.