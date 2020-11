La segunda temporada de The mandalorian llegó con éxito a la plataforma virtual de Disney Plus el 30 de octubre de 2020. El cazarrecompensas del universo de Star wars continuará con sus emocionantes aventuras junto a su fiel acompañante Baby Yoda.

A continuación, mencionamos la fecha de estreno del capítulo 5 de The mandalorian 2, además de la sinopsis, tráiler y todos los detalles para disfrutar de la nueva entrega.

¿Cuándo y a qué hora ver el episodio 5 de The mandalorian 2?

Disney Plus confirmó a través de sus redes sociales que la llegada del quinto capítulo de The mandalorian 2 se realizará el viernes 27 de noviembre de 2020 en la misma plataforma virtual de ‘La casa del ratón’.

A continuación, mencionamos los países con sus respectivas fechas de estreno:

Perú , México, Colombia, Ecuador y Panamá: viernes 27 de noviembre a las 3.00 p. m.

Chile, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Cuba, República Dominicana y Puerto Rico: viernes 27 de noviembre a las 4.00 p. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: viernes 27 de noviembre a las 5.00 a. m.

¿Qué veremos en el episodio 5 de The mandalorian 2?

Según el portal web Comicbook, el nombre del capítulo cinco de la secuela sería The jedi. No obstante, según el mismo medio, Disney Plus se encargó de eliminarlo rápidamente de su catálogo para que no se filtre en las redes sociales.

Bajo esta premisa, han salido a la luz diversas especulaciones, las cuales manifiestan que podría tratarse de la llegada del particular personaje de Star wars: Ahsoka Tano.

The mandalorian - tráiler

¿De qué trata The mandalorian?

Ambientada tras la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden, la ficción sigue los pasos de Mando, un cazarrecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia donde no alcanza la autoridad de la Nueva República.