No time to die romperá nuevo récord de la franquicia por escena de apertura

La franquicia de 007 es una de las más longevas del cine. Desde el estreno de su primera película, Dr. No, en 1962, supo reinventarse con nuevas historias. Y aunque el rostro de James Bond fue cambiando, la saga supo mantener su esencia desde hace 56 años.

Una de sus más importantes características es la escena de apertura. Está fue tema de debate en las últimas semanas, luego de que The Wall Street Journal dio a conocer que el protagonista no formaría parte de la icónica secuencia en No time to die.

En cambio, se enfocará en una joven Madeleine Swan quien observa detenidamente al enmascarado Safin, interpretado por Rami Malek, y cómo él acaba con la vida de su madre. Sin duda, un arranque poderoso que introduce perfectamente a los nuevos personajes de la historia.

La noticia no dejo indiferente a nadie, pero lo que varios desconocían es que la secuencia marcará un nuevo récord. ¿La razón? El lapso de tiempo ente ese prólogo y resto de la historia se habría extendido por más de dos décadas.

Cabe resaltar que nunca se había generado una distancia temporal tan extensa como la de ahora. La experiencia más cercana la tuvo Goldeneye, la película con Pierce Brosnan donde solamente pasaban nueve años.

Por el momento solo queda esperar por el estreno de No time to die. No solo se trata de la entrega 25 de la franquicia, sino que también marcará la despedida definitiva de Daniel Craig como el agente. Los fans esperan que rinda tributo al protagonista y ofrezca un digno cierre a toda una era.

No tiene to die - sinopsis oficial

James Bond se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones en Jamaica. Sin embargo, su paz termina cuando su amigo de la CIA, Felix Leiter, lo busca para una nueva misión que implica rescatar a un importante científico que ha sido secuestrado.