Disney Plus: nueva información acerca de la posible serie de Boba Fett

The mandalorian es considerada por los fanáticos de Star Wars como una de las mejores series de la franquicia, lo que hizo que la compañía del ratón realice la segunda temporada que puede verse en Disney Plus.

Por tal motivo, un nuevo show se estrenaría en la plataforma de streaming. Según informó Deadline en noviembre de 2020, Boba Fett tendría su propia serie, la cual empezaría su rodaje en 2021.

Ahora llega nueva información de la ficción, de parte del portal Star Wars News, que indica que Disney habría fichado a Jordan Bolger y a Sophie Thatcher para ser los coprotagonistas del posible spin off de Star Wars que lo conectaría con The mandalorian.

¿Cuál sería la historia de la serie de Boba Fett?

La producción explicaría el vacío que existen entre Star wars episodio VI: el retorno del Jedi, donde Boba Fett cae a las fauces del monstruo sarlacc, con la serie The mandalorian.

Alerta de spoiler.

Boba Fett y su conexión con The mandalorian

En la serie de Disney Plus se revela que Boba Fett sigue con vida, ya que consigue librarse de una digestión centenaria gracias a que un dragón krayt devora al sarlacc.

¿En qué se diferencia Boba Fett de Mando?

Si bien las similitudes entre ambos personajes son notorias, el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, ha enfatizado que en realidad tienen muchas más diferencias que escapan de lo estético.

El productor de Star wars rebels, Dave Filoni, resaltó que Boba Fett es un clon. “Si le preguntas a George Lucas, él te dirá que no es mandaloriano porque no nació en Mandalore”, enfatizó, dando a entender que no comparten las mismas costumbres ni ideología.