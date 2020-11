Wandavision: detalles del primer episodio y su relación con The office

Debido a la pandemia del coronavirus, muchas producciones de Disney Plus tuvieron que paralizar sus grabaciones. No obstante, este no fue el caso para Wandavision, la nueva serie que trae de regreso a La bruja escarlata y a su pareja Vision.

A pesar de que no se sabía con exactitud cuándo podría llegar el programa vía streaming, la cuenta de Twitter de la plataforma online de ‘La casa del ratón’ reveló que el show se lanzaría el 15 de enero de 2021.

Para mantener a los fans con más expectativas, el portal web Entertainment Weekly brindó algunos detalles acerca de la trama y el formato del capítulo uno de la ficción.

Según el medio, Wandavision estará inspirada en comedias de televisión desde los años 50 hasta los 90. Además, el primer episodio de la serie será en blanco y negro, cuyas escenas se grabaron con audiencia en vivo.

No obstante, lo que ha sorprendido a más de uno, es una declaración del mismo Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, quien aseguró a Empire Magazine sobre la relación de su obra con otro popular programa de Estados Unidos: The office.

“Nos subimos al estilo de The office. Un tipo de falso documental en el que se habla con la cámara temblorosa”, manifestó el encargado.

¿De qué tratará WandaVision?

El programa combina el estilo cómico de situaciones clásicas con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), en el que Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany) son dos seres superpoderosos que disfrutan de su vida ideal, pero comienzan a sospechar que no todo es lo que parece.