The walking dead 11: las sinopsis de los seis episodios especiales

The walking dead cumplió 10 años al aire y solo le faltan seis episodios especiales para estrenar su onceava y última temporada a través de AMC. Hasta la fecha, se desconocían mayores detalles sobre sus argumentos, pero la cadena de televisión acaba de revelar la sinopsis de cada capítulo y las fechas de estreno.

Home sweet home (10x17)

Maggie ha regresado y tiene una historia que no está preparada para compartir, incluso cuando su pasado le pasa factura. Esto tiene que ver con Negan, que estaba por fin en mejor posición. Pero ahora su seguridad vuelve a estar en juego; no obstante, Maggie no lo ha olvidado ni le ha perdonado. Daryl y Maggie se respetan, mientras luchan inesperadamente contra una amenaza invisible y desconocida.

Find me (10x18)

Lo que para Daryl y Carol (Melissa McBride) empieza como una posible aventura para cerrar heridas toma un aspecto totalmente diferente cuando se encuentran con una vieja cabaña. Le recuerda a él los años en los que dejó el grupo después de que Rick (Andrew Lincoln) desapareciera. En esta ocasión, sañala que lo único posible era el apocalipsis.

One more (10x19)

Con un mapa de Maggie en la mano, Gabriel y Aaron llevan semanas viajando en busca de alimentos y suministros para llevarlos a Alexandría. Las pequeñas tragedias desembocan en tragedias más grandes y cuando se someten a la prueba definitiva han perdido la fe y su optimismo está hecho añicos.

Splinter (10x20)

Eugene, Ezekiel, Yumiko y ‘La Princesa’ son capturados y separados por los misteriosos soldados que los rodean en la terminal de trenes. ‘La Princesa’ es claustrofóbica y da muestras de una ansiedad desbocada. Lucha contra los recuerdos de un pasado traumático e intenta escapar sea como sea con ayuda de Ezekiel.

Diverged (10x21)

La amistad de Daryl y Carol está en su punto más bajo. En el bosque, llegan a una bifurcación y toman caminos separados. ¿Serán sus viajes individuales el punto de inflexión necesario para recuperar su amistad o su distanciamiento no tiene solución?

Here’s Negan (10x22)

Carol se lleva a Negan de viaje, con la esperanza de aplacar una tensión que va en aumento. Ahora, él dispone de mucho tiempo para reflexionar sobre sí mismo y llega a una conclusión sobre su futuro.