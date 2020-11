The umbrella academy 3 revela el título de su primer episodio

El éxito de The umbrella academy no tiene cuándo acabar desde el estreno de su segunda temporada. El show de ficción que está basado en los cómics de Gerard Way atrapó a los fans por su mezcla de comedia y acción.

Tras la confirmación de una tercera entrega del programa, el showrunner Steve Blackman publicó en su cuenta de Instagram una foto que muestra la portada del guion del primer episodio de la nueva temporada, la cual lleva por nombre Meet the family (Conoce a la familia).

Este título haría referencia al episodio final de The umbrella academy 2 cuando los hermanos Hargreeves regresan de su aventura en los años 60 y se encuentran con los integrantes de la academia Sparrow.

Para la siguiente temporada, los Hargreeves deberán reparar los problemas generados luego de llegar a su época actual. Además, la familia de superhéroes tendrá que lidiar con los nuevos y misteriosos personajes que podrían poner en peligro su existencia.

Según comunicó Netflix a través de sus redes sociales, The umbrella academy 3 comenzará sus grabaciones en febrero de 2021 y finalizará en agosto del mismo año. De esta manera, algunos portales web especulan que la tercera parte de la serie de ficción podría llegar al servicio de streaming a inicios de 2022.

¿De qué trata The umbrella academy?

El programa cuenta la vida de los miembros de una familia de superhéroes llamada Hargreeves. Todos trabajan juntos en la academia Umbrella para resolver la misteriosa muerte de su padre, mientras se enfrentan a muchos conflictos debido a sus personalidades y habilidades divergentes.