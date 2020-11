Rápidos y furiosos: final de la saga llegará con película 11 anuncia Ludacris

La franquicia Rápidos y furiosos tiene un final a la vista, tras 20 años de historias de acción, carros y regresos inesperados a la trama.

El actor Ludacris a través de una reciente entrevista compartió con los fans sus sentimientos en torno al cierre de este ciclo en su carrera.

En conversación con Tiffany Haddish para The Ellen DeGeneres show, Ludacris dijo que “está demasiado ocupado celebrando” el hecho de que Fast & Furious haya confirmado su final, teniendo en cuenta que se tenía pensando hacer 10 películas y no 11 como se ha dicho ahora.

“Acaban de confirmar que todo acabará. No estoy nada triste por eso. Salí en 2 Fast, 2 Furious sin saber que recibiría una llamada para estar en la cinta número cinco, seis, siete, ocho, nueve y ahora me dicen que habrá 2 más. Estoy feliz. Al diablo con estar triste. No estén así. Sean felices con lo que queda“, comentó.

¿Qué pasó con Rápidos y furiosos 9?

Tras anunciar su lanzamiento para el 2020, F9 retrasó su lanzamiento un año debido a la pandemia del coronavirus, siendo así una de las primeras películas en tomar esta decisión.

La cinta se centrará en Dominic Toretto (Vin Diesel) y Letty Ortiz (Michelle Rodríguez), quienes son padres de Brian, el hijo de Dom. Sin embargo, se ven obligados a huir de las fuerzas de Cipher (Charlize Theron) y un asesino llamado Jakob (John Cena), que también es el hermano menor de Toretto.