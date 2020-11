Zack Snyder desea dirigir otra gran historia de DC Comics

Los deseos de los seguidores de DC Comics se hicieron realidad cuando Warner Bros confirmó la Snyder cut de la Liga de la justicia. La película se estrenará a través de la señal de HBO Max en 2021.

Sin embargo, esta no es la última producción de DC en la que quiere estar involucrado el director, ya que confesó que le gustaría realizar una adaptación del cómic The dark knight returns.

Esto ocurrió durante una aparición en una transmisión en vivo del programa de YouTube de The Nerd Queens, en donde el director de Man of steel contó que le encantaría concretar una adaptación del cómic escrito por Frank Miller.

“Estoy muy obsesionado con ese cómic. Siempre he pensado que tal vez algún día en el futuro, como un único Batman, lo haríamos. Es un sueño que tengo”, indicó el responsable de la película de Watchmen.

Esta no es la primera vez que Snyder habla de una eventual adaptación de The dark knight return. En marzo de este año comentó que era una posibilidad y reafirmó que varios elementos de Batman vs. Superman fueron inspirados por ese cómic.

Sin embargo, Warner Bros no ha confirmado nada acerca del posible largometraje y esto solo permanece como un deseo del director.

Zack Snyder confirma que no usará el metraje de Joss Whedon en su versión de JLA

Así lo confirmó el cineasta en el panel de Justice Con, que aparte de mostrar un primer vistazo al traje negro de Superman, dejó en claro que “destruiría la película antes de usar un solo fotograma que no rodé”.

Con respecto a la obra audiovisual, Snyder comentó lo siguiente en una entrevista brindada en la web ComicBook: “Será algo completamente nuevo. Especialmente hablando con aquellos que han visto la película, es una nueva experiencia. Es probable que hayan visto solo un poco de lo que hice cuando se estrenó”.