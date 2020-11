The walking dead, capítulo de Negan: fecha de estreno y sinopsis

A The walking dead le quedan 6 capítulos especiales antes de su onceava y última temporada. Estos empezaron a filmarse el pasado 12 de octubre y tienen programado su estreno para mediados de 2021, por lo que no había muchos detalles al respecto hasta la fecha.

Para alegría de los fanáticos, uno de estos contará el origen de Negan, el villano interpretado por Jeffrey Dean Morgan que se hizo famoso tras quitarle la vida a Glenn a inicios de la séptima temporada. ¿De qué tratará y cuándo llegará a AMC?

Los fans finalmente conocerán cómo el personaje se convirtió en villano. Foto: Foto: composición / AMC

La cadena de televisión anunció que el capítulo de Negan saldrá al aire el próximo 4 de abril de 2021. Según la sinopsis, Carol se lleva a Negan de viaje con la esperanza de aplacar una tensión que va en aumento. Ahora, él dispone de mucho tiempo para reflexionar sobre sí mismo y llega a una conclusión sobre su futuro.

Gracias a los flashbacks, veremos a un Negan 10 años más joven, antes y durante los primeros días del apocalipsis. Así conoceremos cómo perdió a su esposa, Lucille, el origen de su bate y el comienzo de los Salvadores.

Cabe resaltar que Lucille será interpretada por nada menos que Hilarie Burton, pareja de Jeffrey Dean Morgan en la vida real. “Ha sido bastante difícil mantener esto en secreto. Pero me encanta trabajar con Jeffrey Dean Morgan. Me encanta verlo convertirse Negan y asumir esa arrogancia. Y me encanta la familia de The walking dead”, contó la actriz en sus redes sociales.

Tras estas palabras, resaltó cómo la serie también fue parte de su familia durante años, por lo que está agradecida con el programa y el apoyo obtenido por los fanáticos. “Aquí está Lucille”, recalca la actriz en un hashtag.