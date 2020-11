Una de las películas más esperadas de DC es sin duda Wonder Woman 1984, la cual se estrenará el 25 de diciembre de 2020 en los cines y a través de HBO Max.

Por tal motivo, Warner Bros lanzó un nuevo teaser exclusivo para Hong Kong en donde se puede ver por algunos segundos a Diana enfrentarse a Cheetah.

Además, se puede escuchar la frase: “este mundo no se merece a una superheroína”, refiriéndose a Wonder Woman.

Una de las secuencias más importantes del adelanto sucede con Diana (Gal Gadot) y Steve Trevor (Chris Pine), ya que recuerda mucho a la de la primera película, en la que ambos tuvieron que decirse adiós.

Wonder Woman 1984 - nuevo tráiler

¿De qué tratará Wonder Woman 1984?

La historia está ambientada en los años 80. Wonder Woman deberá enfrentar a Cheetah, una villana clásica interpretada por Kristen Wiig. Asimismo, lidiará con Max Lord y su búsqueda de antiguos artefactos para volverse tan poderoso como un dios.

Para sorpresa de la protagonista, Steve Trevor regresa de la muerte y hará todo lo posible para protegerlo de las nuevas amenazas y un mundo completamente distinto.

Gal Gadot se pronuncia tras fecha de estreno de Wonder Woman 1984

Mediante sus redes sociales, Gal Gadot mostró su apoyo a la próxima llegada de la cinta, la cual finalmente tendrá un estreno ‘regular’ y uno en HBO Max.

“Es hora. Hemos estado esperando por esto que no les puedo decir lo emocionada que estoy. No fue una decisión fácil, ya que no pensamos que tendríamos que mantener el lanzamiento aplazado por tanto tiempo, pero la COVID-19 sacudió a todo el mundo”, comentó la actriz.