Star wars: Zack Snyder está interesado en dirigir la franquicia

Las últimas entregas de Star wars, bajo el mando de Disney, no fueron de total agrado de los fans. Su decepcionante ingreso en taquilla obligó a la compañía a replantear el rumbo creativo de la franquicia cinematográfica.

Muchos directores se han presentado como la esperanza para el futuro de La guerra de las galaxias, pero Zack Snyder acaparó la atención de las redes sociales al declararse amante de la saga en una conversación con TheFilmJunkee.

“La razón por la que comencé a hacer películas cuando tenía 11 años fue por Star wars. Ha sido una gran influencia para mí y realmente me metió en este camino mítico con la versión de Joseph Campbell, de los arquetipos y la narración”, declaró.

En cuanto a la posibilidad de dirigir una entrega de la franquicia, señaló que está interesado pero no se siente a gusto con las exigencias creativas del estudio. “Tengo interés en Star wars. No creo que tenga una historia escrita ahora. Ya no sé cómo encajaría en ese universo. Yo no sé qué es. Así que es algo que amo, pero tal vez ahora está muy lejos de mí”, finalizó.

Star wars: una guerra que tardará años en concluir. Foto: composición / Disney

Cabe resaltar que Disney dio a conocer muchas novedades durante la última edición de la Comic-Con, pero ninguna causó tanto asombro como la postergación de la nueva trilogía programada originalmente para el 2022, 2024 y 2026.

Ahora que se moverán un año, las cintas llegarán el 22 de diciembre de 2023, 19 de diciembre de 2025 y 17 de diciembre de 2027. Tiempo suficiente para que los creativos replanteen las ideas que tienen para la nueva odisea galáctica y eviten decepcionar a los seguidores.