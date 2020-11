Netflix: Mars 2 y todo lo que llega desde el 22 hasta el 30 de noviembre

Nuevos títulos se incorporan a Netflix en la cuarta semana de noviembre, por lo que muchos espectadores están a la espera de ver gran variedad de series y películas que estarán disponibles dentro de la plataforma online.

Uno de los estrenos más destacados es la segunda temporada de Mars, la cual relatará las diferentes situaciones que tendrá que pasar una tripulación en 2033 para colonizar el planeta rojo.

Asimismo llegará Las crónicas de Navidad, una conmovedora historia que gira en torno a un par de hermanos llamados Kate y Teddy, quienes unirán fuerzas con San Nicolás para ayudar a salvar la popular festividad del 25 de diciembre.

Los documentales no podían faltar y Netflix incorpora en su catálogo Shawn Mendes: in wonder. El título seguirá gran parte de la vida del cantante canadiense. Además, explorará cómo fue que alcanzó la fama y se volvió un gran éxito musical.

A continuación, mostramos todas las series, películas y todo el contenido que estará disponible desde el 22 hasta el 30 de noviembre de 2020 en el gigante de streaming.

Series

Mars (temporada 2) – 23 de noviembre

Un lugar para soñar (temporada 2) – 27 de noviembre

Sugar rush (temporada 2) – 27 de noviembre

Películas

Hillbilly, una elegía rural - 24 de noviembre

Dragones, equipo de rescate: felices fiestas en Huttsgalor – 24 de noviembre

Las crónicas de Navidad - 25 de noviembre

Documentales