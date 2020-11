Disney Plus: Los Simpson y lo que llegará en la última semana de noviembre

El servicio de streaming Disney Plus hizo su debut en Latinoamérica el 17 de noviembre de 2020, por lo que diversos títulos de ‘La casa del ratón’, Pixar y Marvel estarán disponibles dentro de su catálogo.

Algunos de los estrenos más esperados es la serie animada Los Simpson, la cual llegará con su temporada 31 y mostrará nuevamente el día a día de la querida familia amarilla.

Además, se sumará la parte 7 de Agentes de S.H.I.E.L.D., donde el resucitado agente Phil Coulson continuará con sus investigaciones para lidiar con extrañas situaciones en un mundo poblado de superhéroes, alienígenas, y más.

Los largometrajes no pueden faltar y Disney Plus incorpora a su plataforma Noelle, una comedia navideña que mostrará cómo Santa Claus está a punto de retirarse y deberá transmitir su gran labor a su hijo Nick. Sin embargo, el heredero no tiene los mismos deseos que su padre. ¿Qué ocurrirá entre ellos?

A continuación, mostramos todas las series y películas que llegarán al conocido servicio de streaming desde el 22 hasta el 30 de noviembre de 2020.

Series

Los Simpson (temporada 31) - 27 de noviembre

Érase una vez (temporada 6) – 27 de noviembre

Agentes de S.H.I.E.L.D. (temporada 7) – 27 de noviembre

Marvel’s runaways – 27 de noviembre

Películas

Black beauty - 27 de noviembre

Noelle - 27 de noviembre

¿Cuántos capítulos tiene la temporada 31 de Los Simpson?