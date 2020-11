The last of us: HBO confirmó la producción de la serie

The last of us, uno de los juegos más conocidos de PlayStation, tendrá una serie que se emitirá a través de la señal de HBO. Así lo confirmó la vicepresidenta ejecutiva de programación de la televisora, Francesca Orsi.

The last of us será producida por Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl, y Neil Druckmann, el escritor y director creativo del videojuego de Naughty Dog.

“Craig y Neil son visionarios en una liga propia. Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The last of us como con los recién llegados a esta saga que define el género”.

“Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”, indicó Orsi.

Craig Mazin, reveló en marzo de 2020, en su podcast Scriptnotes, que el rodaje de The last of us no podrá comenzar hasta que el creador de la franquicia y coescritor del show, Neil Druckman, se libere del trabajo que implica la segunda parte del videojuego.

“No podemos comenzar con eso de inmediato porque aún están terminando el segundo juego, pero muy pronto. Hemos estado hablando acerca de eso por meses e inventando pequeños planes y cosas”.

“Vamos a entrar de lleno, honestamente bastante pronto, justo en cuanto terminen su trabajo final con la secuela. Así que con suerte vendrán más noticias emocionantes de ese frente porque es algo que ambos estamos motivados por ver en televisión”, indicó el showrunner.

¿De qué trata The last of us?

La historia se centra en la relación entre Joel, un contrabandista en este nuevo mundo, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal. Joel es un sobreviviente que es contratado para acompañar a la niña de 14 años fuera de una zona de cuarentena.