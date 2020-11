The crown temporada 4: Lady Di, Carlos y la entrevista que pasó a la historia

La serie de Netflix The crown presentó su temporada 4, una de las más esperadas del servicio por la inclusión de Lady Diana y Margareth Tatcher a la historia.

Con la popular Lady Di como personaje principal de estos nuevos episodios, ha sido inevitable comparar la ficción con la realidad. Gracias a los videos y archivos en la red, entrevistas y fotos exponen que tan real es lo visto en el streaming.

De entre todos los momentos expuestos, hay uno que tomó mucha fama en Inglaterra, aquel donde el príncipe Carlos y Diana Spencer anuncian su matrimonio .

Una historia que empezó mal

Con el príncipe Carlos de 30 años y alejado -por presión- de una ya casada Camila Parker Bowles, su familia se empieza a preocupar por su futuro y lo llevan a iniciar una relación con una joven Diana Spencer.

Pasa el tiempo y el heredero a la corona le pide matrimonio a Lady Di, momento que no solo fue celebrado por los miembros de la monarquía, sino por Inglaterra, un país que se enamoró de inmediato de su futura princesa.

Lo que en un principio fue considerada una historia digna de cuentos de hadas, se transformó en todo lo contario. Quizá uno de los momentos más llamativos en la relación del príncipe Carlos y Diana de Gales fue una entrevista en vivo, la cual no solo guarda una frase célebre, sino que fue incluida en la serie.

El príncipe Carlos y Lady Diana son las figuras centrales de The crown 4. Foto: Netflix

En el capítulo 3 de The crown 4, se ve a la pareja en una entrevista, el reportero les pregunta si están muy enamorados y Diana Spencer responde: “¡Claro!”, mientras muestra una sonrisa. Lo curioso fue lo que dijo Carlos, ya que sin mayor expresión solo contestó: “Lo que sea que eso signifique, puedes darle la interpretación que quieras”.

Como se ve en el video original, la fallecida princesa se rio de la respuesta de su entonces prometido, pero lo que realmente sintió fue expuesto en el documental Diana: in her own words (2017), disponible también en Netflix.