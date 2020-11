Disney Plus: primeras imágenes de Iman Vellani como Ms. Marvel

Ms. Marvel, uno de los personajes más populares de los cómics en la actualidad y protagonista del juego Marvel’s Avengers, tendrá su serie live action para Disney Plus.

Después de meses sin saber quién será la protagonista de la nueva ficción de Marvel Studios, se confirmó que la actriz Iman Vellani será la encargada de interpretar a Kamala Khan.

A pesar de que aún no se la ve con el traje del personaje, el portal Just Jared publicó una serie de fotografías en donde se ve a Vellani en el rodaje de la serie.

La nueva producción de Disney Plus será parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Además, la serie servirá como el debut de la actriz en la pantalla chica, por lo que será un buen impulso para su carrera.

El estreno de Ms. Marvel está previsto para mediados del año 2021. La dirección de algunos episodios estarán a cargo de Adil El Arbi y Bilal Fallah, cineastas de Bad boys for life.

¿Quién es Ms. Marvel?

Su nombre real es Kamala Khan, una adolescente pakistaní-americana que vive en Nueva Jersey y que al exponerse a las nieblas terrígenas, desata su gen inhumano. Esto le da el poder de moldear su cuerpo a voluntad, particularidad que usará para combatir el crimen en su ciudad.

Las próximas series del UCM en Disney Plus

Ms. Marvel no será la única serie que traerá el servicio de streaming, Loki, She-Hulk, Hawkeye, Falcon and the Winter Soldier y WandaVison son las próximas producciones que serán parte de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel.