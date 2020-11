Black Widow: Marvel no planea estrenar la película en Disney Plus

Black Widow será la película que traerá de regreso a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La última vez que vimos al personaje fue cuando sacrificó su vida para que los Vengadores puedan derrotar a Thanos en Avengers: endgame.

Después de que Warner Bros anunciara el estreno de Wonder Woman 1984 en cines y en HBO Max, se creía que Viuda Negra se estrenaría en Disney Plus, tal como lo hizo el live action de La dama y el vagabundo.

Sin embargo, según informa Deadline, Marvel Studios no planea lanzar Black Widow en el servicio de streaming. Esto se debe a las críticas que recibió Disney al estrenar Mulan en la plataforma.

El estreno del largometraje estaba agendado para el próximo 6 de noviembre, pero se postergó su lanzamiento hasta el 7 de mayo de 2021.

Nuevas imágenes de Taskmaster son filtradas

Las imágenes del personaje son parte de una revista especial llamada Black Widow: the official movie special book. La mayoría de las fotos no tiene una buena calidad, pero ofrece nuevos vistazos del antagonista de la película: Taskmaster.

El villano es uno de los personajes más misteriosos de Marvel Studios, ya que no se sabe qué actor está detrás del traje y la máscara.

Taskmaster será el antagonista de la película Black Widow. Foto: Marvel Studios

Black Widow - sinopsis oficial

Contrario a lo que muchos fans creían, la precuela no se tratará de la vida de Black Widow antes de convertirse en una espía, sino una de sus últimas aventuras. Tras los sucesos de Capitán América: Civil War, Natasha Romanoff experimenta la soledad, por lo que decide resolver aspectos de su pasado que aún la persiguen.