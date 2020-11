Alberto Castro: ‘‘Invasión Drag es una radiografía del Perú en cuanto a derechos LGTBIQ+”

En 2017 algo especial nació en Lima: muchos de las drag queens más conocidos del mundo, competidores de RuPaul’s Drag Race, llegaron a la capital peruana. El boom fue tal que casi todos los meses habían fiestas con las estrellas del programa televisivo norteamericano.

Alberto Castro analizó a través de un documental cómo fue la llegada, transformación y recibimiento de las drag queens más famosas del mundo en un país homofóbico y violento con estas personas.

También conocido como ‘McZorro’, Alberto Castro trabajó como guionista y asistente de dirección de Maligno (2016), asesor de guion en Cementerio General 2 (2015), productor ejecutivo de Rómulo y Julieta (2020), entre otros proyectos cinematográficos. Asimismo, desarrolló campañas de marketing digital en conjunto con 20th Century Fox y Warner Bros desde el 2014.

¿Cómo fue el proceso para que la visita de tan reconocidas drag queens se convierta en un documental?

No empecé pensando que esto podía ser un documental. RuPaul’s Drag Race es un programa de competencia muy conocido a nivel mundial y ganó mucha popularidad en el 2015 o 2016 que Netflix accedió sus derechos y gran cantidad de gente lo pudo ver.

En el 2017 varios grupos de organizadores trajeron a las mejores o a las que habían ganado. Tuve la oportunidad de poder grabar su llegada al aeropuerto, su paso por el hotel, Lima, backstage de las fiestas, sin un norte claro.

Cientos de fanáticos se hicieron presente en el Aeropuerto Jorge Chávez para recibirlas.

Mi trabajo era más de fan que de cineasta. Me interesé mucho en el tema de drag queens a partir de este acercamiento y de hecho empecé a trabajar en otro documental, inicié un proceso de escritura y de investigación. Terminó el año y el boom disminuyó.

Cuando esto se acaba es notorio que no va a regresar y yo estaba en pleno proceso del otro documental. Me encontré con muchas horas de material y no sabía qué hacer con eso. Era popular hacer documentales de conciertos, mi primera intuición era hacer eso, un recopilado, pero era insustancial. Mientras en el otro lidiaba con temas internos: esto era básicamente un reportaje de televisión. Me tomó tiempo entender qué cosa es lo que había sucedido ese año.

En el 2019, retomé el proyecto y comencé a preguntarme muchas cosas: ¿por qué sucedió?, ¿cómo sucedió?, y ahí es donde empieza esta reconstrucción y lo que es ahora el documental. Es una especie de crónica de lo que sucedió en el 2017, pero a la vez es una radiografía de cómo está el Perú como sociedad en cuanto a los derechos LGTBIQ+ , la aceptación de la comunidad y de cómo ha tenido encontrar un espacio donde sentirse segura.

Invasión Drag se estrenará a través de Cinestesia.

Bajo todo el contexto social y político que vivimos, me imagino que debe ser un reto estrenar este documental.

Estamos viviendo una crisis de institucionalidad, la sociedad no reconoce a sus gobernantes. Claramente este desorden a los que más afecta es a las comunidades más marginadas como la LGTBIQ+. Esto te lo digo yo como un hombre homosexual, que ya me pone en un nivel de privilegios distinto al de una mujer trans, por ejemplo.

Es necesario seguir hablando de esto. Uno de los segmentos más importante de la película, es uno de los que se vive dentro de la marcha del orgullo y creo que hay una concepción errada sobre eso porque la marcha no es solo decir soy feliz de ser cómo soy, si no también una protesta, un reclamo a un país que sigue tratando a la comunidad como ciudadanos de tercera categoría , porque no tenemos los mismos derechos y oportunidades. La comunidad trans no puede conseguir trabajo porque institucionalmente no hay nada que los respalde y los defienda, no hay nada que les permita cambiar su documento de identidad.

La creación del documental inició en 2017 con la llegada de las drag queens más famosas del mundo a Lima.

¿Por qué en las campañas de concientización no forman parte los grandes artistas peruanos? ¿Por qué les cuesta atreverse?

Somos una sociedad conservadora que aún rechaza a la comunidad LGTBIQ+. No somos iguales y ese es el problema. Obviamente, todo va cambiando, las nuevas generaciones lo están demostrando. La gran mayoría está en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Los medios masivos como los artistas obviamente no van a querer afectar a su público porque su propio bolsillo también sería afectado.

Ellos tienen las plataformas para hacer que estos mensajes calen, como en las marchas. Los artistas más jóvenes sí se están uniendo. ¿Por qué los canales no querían hablar de las protestas o por qué los artistas prefieren evitarse mencionar cosas? Tienen miedo de que las marcas los dejen de auspiciar o que no les manden regalos para mostrar en sus historias.

¿Cómo debemos afrontar la problemática sistemática que existe en nuestro país respecto a la comunidad LGBT?

La sociedad nos ha dicho que si tú eres un hombre tienes que vestirte y ser de esta forma, y si eres mujer debes ser así: sumisa, (...) leal a las decisiones que el esposo tome, por eso somos un país machista y feminicida. Al final, como dice RuPaul (drag queen productor de RuPaul’s Drag Race), todos nacemos iguales y el resto es cómo lo vamos construyendo. La expresión de género no define tu orientación sexual. Todo está avanzando hacia romper estos encasillamientos en base a las construcciones sociales. La idea de que la niña debe jugar con cosas de cocina y más bien el niño con ser un ingeniero es fuerte. La lucha ligada a la identidad de género se escapa de solamente la comunidad, afecta a todos, hombres y mujeres heterosexuales.

Invasión Drag: venta de entradas

El estreno de Invasión Drag será del 4 al 8 de diciembre a través de Cinestesia y el costo de las entradas será de 19.90 soles. Si deseas adquirir tu ticket, dale click aquí.