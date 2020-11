Supernatural 15x19 final: ¿qué podemos esperar del último capítulo?

Supernatural se despide de la televisión con un final de temporada especial para sus seguidores. Luego de que los hermanos Winchester lograron vencer a Dios, los fans esperan que el último capítulo esté dedicado enteramente a los protagonistas.

Al respecto, el showrunner Andrew Dabb adelantó que el último episodio es de la vieja escuela y sirve como un retroceso a episodios anteriores. Por este motivo, no sería de extrañar que un fuerte sentimiento de nostalgia invada a los fanáticos.

En conversación con Entertainment Weekly, Dabb aseveró que todo está bastante centrado en la mitología hasta el final. “Parecía mucho aterrizar todo nuestro mito y ser una despedida satisfactoria (...) Pueden enfocarse más en los personajes y sus viajes”, explicó.

En cuanto a la decisión de realizar un capítulo de dos horas, aseguró que hacerlo todo en 42 minutos habría sido realmente difícil. En consecuencia, decidieron tratarlo casi como si tuviera dos partes, donde se centraran en los Winchester, interpretados por Jensen Ackles y Jared Padalecki.

“Queríamos que, de alguna manera, volviera al lugar donde comenzó el programa, que eran dos tipos en el camino salvando gente, cazando cosas”, detalló el showrunner.

¿Convencerá a los seguidores de Supernatural?

Aunque tal vez no puedan satisfacer a todos los fans con el final de la ficción, el elenco y el equipo de producción “creen que se siente como un final apropiado para el programa”. Mientras tanto, solo queda esperar para el lanzamiento del episodio 19.

¿Cómo y dónde ver Supernatural 15x19?

El capítulo, titulado Carry on, será transmitido hoy a las 9.00 p. m. a través de The CW en Estados Unidos. Un día después estará disponible online gratis en la app de The CW.