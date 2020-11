Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl continúan 15 años después de la primera entrega, para alegría de los fans que aprendieron a soñar despiertos y se maravillaron con los efectos especiales. La segunda parte dirigida por Robert Rodríguez, llamada We can be heroes, llegará a Netflix el primero de enero de 2021.

En esta ocasión, el argumento nos presenta a los hijos de Sharkboy y Lavagirl, quienes ya están adultos. La nueva generación de superhéroes deberá olvidar sus diferencias y unirse para salvar al mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres.

Los carismáticos superhéroes vuelven a la pantalla grande

Anteriormente, Entertainment Weekly reveló varios fotografías de la secuela. En estas podemos ver nuevamente a Sharkboy y Lavagirl al hacer gala de sus poderes y demostrar que los años no pasan en vano. Además, se aprecia a su pequeña hija arriba de un delfín conformado solamente por agua.

Para sorpresa de los fanáticos, hoy se lanzó el primer tráiler de Sharkboy y Lavagirl 2 para aclarar varios detalles sobre la trama. Una de las nuevas revelaciones es que la amenaza se tratará de una invasión a nivel mundial, obligando a los menores a salvar el día.

Durante la Comic-Con 2020, el director Robert Rodríguez comentó que crearon este mundo de superhéroes, donde sus hijos también nacen con poderes. El problema es que no todos saben cómo usarlos porque son muy jóvenes. “Son películas de acción hechas para menores y familias que necesitan empoderamiento”, reflexionó.

¿Qué pasó en Sharkboy y Lavagirl 1?

Mientras Max pasaba las vacaciones solo, sus héroes imaginarios, Sharkboy (Taylor Lautner) y Lavagirl (Taylor Dooley) cobran vida y le invitarán a pasar múltiples aventuras.