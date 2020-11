Sharkboy y Lavagirl 2: primer trailer de We can be heroes

We can be heroes: Sharkboy y Lavagirl vuelven como adultos em secuela. Foto: composición, Netflix

No estás soñando despierto. Luego de 15 años, los superhéroes regresan como padres de familia, pero una invasión alienígena pondrá en riesgo su mundo.