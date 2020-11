Sharkboy y Lavagirl 2: fans reclaman por la ausencia de Taylor Lautner

Muchos recuerdan con nostalgia Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl, película protagonizada por Taylor Lautner y Taylor Dooley, quienes dieron vida a dos populares superhéroes.

Luego de 15 años desde el estreno del filme, Robert Rodríguez traerá de regreso una secuela titulada We can be heroes, la cual contará una nueva historia de aventuras.

Sin embargo, lejos de encantar a los fans, muchos de ellos han demostrado su descontento en redes sociales debido a que Lautner ya no estará en el esperado largometraje.

El elenco está conformado por Pedro Pascal (Marcus Moreno), Priyanka Chopra (señora Granada), Christian Slater (Tech-No), Boyd Holdbrook (Miracle Guy), Quinton Johnson (Crimson Legend), Brittany Perry-Russell (Red Lightening Fury), Haley Reinhart (señora Vox) y YaYa Gosselin (Missy).

La segunda parte de Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl llegará a la plataforma virtual de Netflix el próximo viernes 1 de enero de 2021 .

Sharkboy y Lavagirl 2 - tráiler

¿Por qué Taylor Lautner no estará en Sharkboy y Lavagirl 2?

Pese a que el actor encantó a muchos con su interpretación como Sharkboy, en esta secuela lo reemplazará Jeffrey J. Dashnaw, conocido por su participación en proyectos como Sin city (2005), A good day to die hard (2013), Cowboys and aliens (2011), entre otros.

Según el medio South Magazine, Taylor se habría retirado de la actuación en 2018, motivo que lo llevó a rechazar el papel que lo llevó a la fama.

¿De qué tratará Sharkboy y Lavagirl 2?

El argumento nos presenta a los hijos de Sharkboy y Lavagirl, quienes ya están adultos. La nueva generación de superhéroes deberá olvidar sus diferencias y unirse para salvar al mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres.