Wonder Woman 1984: estreno en HBO Max y en las salas de cine

Lo que los fans tanto pedían finalmente se ha confirmado. Wonder Woman 1984, última cinta del universo DC dirigida por Patty Jenkins, ha revelado su fecha de estreno online y en salas de cine.

La información, que había empezado como un rumor semanas atrás, fue corroborada por Warner Bros vía sus redes sociales. Gal Gadot, actriz protagonista, envió un mensaje a los fanáticos.

Wonder Woman 1984 llega el próximo 25 de diciembre. Foto: DC Films

El anuncio indica que Wonder Woman 1984 se estrenará en HBO Max el mismo día de su llegada a los cines. Es decir, el próximo 25 de diciembre de 2020.

Tenga en cuenta que el l anzamiento en HBO Max será solo para Estados Unidos , para el público internacional que no cuentan con el servicio en su país, la película llegará a las salas de cine que estén disponibles.

Tráiler de Wonder Woman 1984

Para los fans esta noticia es sorpresiva, pues Warner Bros reiteró en más de una ocasión que Wonder Woman 1984 no tendría estreno simultáneo en cines y streaming.

De acuerdo a Variety, el plan de estreno poco convencional se produce cuando el 50% de los cines de EE. UU. están cerrados, incluidos los principales mercados cinematográficos como Nueva York y Los Ángeles.

Gal Gadot se pronuncia tras fecha de estreno de Wonder Woman 1984

Mediante sus redes sociales, Gal Gadot mostró su apoyo a la próxima llegada de la cinta, la cual finalmente tendrá un estreno ‘regular’ y uno en HBO Max.

“Es hora. Hemos estado esperando por esto que no les puedo decir lo emocionada que estoy. No fue una decisión fácil, ya que no pensamos que tendríamos que mantener el lanzamiento aplazado por tanto tiempo, pero la COVID-19 sacudió a todo el mundo”, comentó.