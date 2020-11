Shark Boy y Lava Girl 2: primeras imágenes de los superhéroes como padres

Las aventuras de Sharkboy y Lavagirl no tienen cuando acabar. La película, dirigida por Robert Rodríguez, tendrá una secuela titulada We can be heroes que traerá de regreso a los personajes de Taylor Lautner y Taylor Dooley, luego de 15 años.

La noticia emocionó a los miles de fans que crecieron con la cinta. No solo marcó un precedente en los efectos especiales y el uso del 3-D, sino que también dejó volar la imaginación de toda una generación que aprendió a soñar con los ojos despiertos.

Shark Boy y Lava Girl 2: primeras imágenes. Foto: Entertainment weekly

El argumento nos presenta a los hijos de Sharkboy y Lavagirl, quienes ya están adultos. La nueva generación de superhéroes deberá olvidar sus diferencias y unirse para salvar al mundo cuando sus padres son secuestrados por extraterrestres.

Anteriormente, Entertainment Weekly reveló algunas fotografías de We can be heroes. Sin embargo, ahora finalmente podemos ver a Sharkboy y Lavagirl haciendo gala de sus poderes y demostrando que los años no pasan en vano.

Los carismáticos superhéroes vuelven a la pantalla grande

La segunda parte de Sharkboy y Lavagirl tiene agendado su estreno para el primero de enero de 2021 a través de Netflix. ¿Logrará ser tan exitosa como la obra original? Robert Rodríguez así lo ve posible y explicó sus motivos:

“Ven esas películas una y otra vez porque son películas de acción hechas para menores y familias que necesitan empoderamiento”, reflexionó durante la Comic-Con 2020.