James Bond: John Boyega quiere ser el nuevo agente 007

No time to die será la última película de Daniel Craig como James Bond. Esta no solo marcará el fin de una era, sino que también rendirá homenaje a la franquicia antes de que se inicie la búsqueda de candidatos para reemplazar al actor. ¿Quién será el afortunado en conseguir el papel?

Inicialmente, Henry Cavill y Tom Hardy eran algunos de los nombres más sonados para convertirse en el agente 007. Sin embargo, John Boyega es el nuevo candidato que da de qué hablar al fandom, sobre todo por sus ideas para el futuro de la franquicia.

En una entrevista para MTV, el actor de 28 años declaró que sería algo más que interesante ponerse en la piel del agente, pero tendría una condición: la dirección debería estar a cargo de Steve McQueen, con quien trabajó recientemente en la miniserie Small axe.

John Boyega aceptaría bajo la dirección de Steve McQueen. Foto: composición / MGM

“Con Steve dirigiendo, hagámoslo. Podríamos mostrarles algo diferente. Aún traeríamos esa sofisticación. James Bond tiene que ser James Bond, pero podríamos hacer algo más con eso”, comentó el interprete.

Cabe resaltar que un sector de los seguidores del agente han rechazado todo tipo de cambio radical a la imagen del personaje. Sin embargo, los productores de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, solo han descartado que el rol sea interpretado por una mujer.

“Puede ser de cualquier color, pero será hombre”, explicó Broccoli a Variety. “Creo que deberíamos crear nuevos personajes para las mujeres, personajes femeninos fuertes. No estoy particularmente interesada en tomar un personaje masculino y que una mujer lo interprete. Creo que las mujeres son mucho más interesantes que eso”, argumentó.