Excompañero de Grey’s Anatomy ataca públicamente a Katherine Heigl

El actor Isaiah Washington utilizó su cuenta oficial de Twitter para reavivar una pelea con su excompañera del drama Grey’s Anatomy, Katherine Heigl.

Hace 13 años, Washington fue despedido del exitoso show televisivo tras un incidente en el que usó un insulto homofóbico contra uno de sus compañeros.

“Esta mujer una vez proclamó que ‘nunca’ se me debería permitir volver a hablar en público. El mundo estuvo de acuerdo y protestó por mi trabajo y mi cabeza en 65 idiomas. Ojalá hubiera estado en Twitter en 2007, porque nunca dejaré de ejercer mi libertad de expresión”, expresó Washington en su red social publicando una foto de la actriz.

“He aprendido que ninguna cantidad de dinero puede reemplazar tu dignidad e integridad. Algunos lo llaman vivir según tus principios”, añadió el actor de 57 años a su mensaje.

Luego, otro usuario le preguntó por qué mencionar este caso luego de 10 años, a lo que el actor respondió “Porque es la verdad. Fin”.

La enemistad Heigl-Washington empezó en 2007, luego de que el actor utilizara un insulto homofóbico para referirse a su coprotagonista T.R. Knight en una discusión en lo camerinos con Patrick Dempsey, uno de los protagonistas.

Aunque Washington se disculpó, luego negó haberlo dicho en la sala de prensa de los Globos de Oro de 2007. “Nunca sucedió”, fue lo que dijo para referirse al rumor de haber usado algún término despectivo.

“Voy a ser realmente honesta, él simplemente no debe hablar en público. Lo siento, no es necesario decirlo, no estoy de acuerdo con eso”, comentó Heigl a Access Hollywood cuando fue consultada en aquel momento sobre el trascendido. Todo el escándalo provocó la salida de Washington de la exitosa serie de ABC.

Por otro lado, una fuente cercana a Katherine Heigl le dijo al medio Page Six el último martes que la actriz de 41 años defiende lo que dijo en su momento. “Katherine defendió a su amigo cercano cuando Isaiah lo insultó”, y añade: “Eso es un discurso de odio, no libertad de expresión. Está orgullosa de haberlo defendido. Katherine es y siempre será una defensora y aliada de la comunidad LGBTQ”.

La popular actriz también protagonizó su propia polémica con su salida de la serie en 2010, luego de que retirara su nombre de la lista de candidatas a los premios Emmy por considerar que su personaje había perdido presencia.

¿De qué trata Grey’s Anatomy?

Es un drama que se enfoca en el personaje de Merdith Grey, una integrante de un grupo de doctores jóvenes en el hospital de Seattle. Hija de una famosa cirujana, que lucha para mantener sus relaciones con sus colegas.

¿Quién es la protagonista de Grey’s Anatomy?

Meredith Eleonor Grey es la protagonista de la serie de televisión Grey’s Anatomy (ABC), interpretada por Ellen Pompeo. La creadora de la serie, Shonda Rhimes, ha dicho que el personaje es un vivo reflejo de su personalidad.

¿Cuántos años al aire tiene Grey’s Anatomy?

La popular serie fue estrenada el 27 de marzo de 2005. Hasta ahora tiene 15 años al aire en ABC.