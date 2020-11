Cómo descargar y ver Disney Plus en la TV, celulares y PC

Tras meses de espera, Disney Plus se lanzó en Perú y otros países de Latinoamérica el 17 de noviembre. El servicio de streaming cuenta con las series y películas de Disney, Pixar, Marvel, Lucasfilm y National Geographic.

Para poder ver el contenido exclusivo de la casa del ratón, solo deberás tener una Smart TV, tablet, celular o PC. A continuación te daremos los requisitos para que puedas descargar las producciones con las que cuenta la plataforma.

Condiciones y requisitos para las descargas en Disney Plus

Puedes almacenar descargas en diez dispositivos a la vez y no están restringidos. No hay límites en la cantidad de veces que puedes descargar el mismo título siempre que sea propiedad exclusiva de Disney y tampoco tendrás un tiempo máximo para ver un título descargado. La única condición es que accedas a Disney Plus al menos una vez cada treinta días para poder acceder a ellas.

¿Cómo descargar películas, series y documentales en Disney Plus?

El servicio de streaming cuenta con la opción para ver producciones offline, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente:

Abrimos la app de Disney Plus en nuestro dispositivo.

Iniciamos sesión con nuestra cuenta de usuario.

Navegamos por el catálogo de contenidos hasta elegir lo que queremos descargar.

Bajo el título de la película encontraremos el botón de descargar.

Si es una serie, existe la opción de descargar la temporada completa o cada episodio de forma individual. Aparecerá un botón de descargar junto a cada capítulo.

Dispositivos compatibles con Disney Plus

Teléfonos y tablets Android (con versión superior a Android 5.0)

iPhone e iPad de Apple (con versiones iguales o superiores a iOS 11.0)

Dispositivos Android TV

Smart TVs LG WebOS (versiones superiores a WebOS 3.0 o posteriores a 2016)

Smart TVs Samsung Tizen (versiones de 2016 o posteriores)

PlayStation 4 de Sony

Xbox One

Precio de Disney Plus para Perú

En nuestro país, la compañía ofrece dos planes de suscripción: la primera es una membresía mensual de S/ 25,90 y la segunda, una anual de S/ 259,90. Ambas propuestas incluyen un periodo de prueba gratuito de 7 días.