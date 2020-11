Anya Taylor Joy: “Cuando me enojo, insulto en castellano”

La actriz y modelo estadounidense Anya Taylor Joy, protagonista de la serie Gambito de dama, no solo tiene raíces inglesas, sino que también corre por sus venas sangre española tal y como lo ella misma lo ha confesado al diario La Vanguardia. “Soy muy apasionada y supongo que eso viene de mi abuela española. Cuando me enfado, insulto en castellano. Además, los españoles tienen una pasión por la vida que yo comparto”, contó.

Anya Taylor-Joy nació en Miami en 1996, tiene 24 años, pero pocos conocen que sus primeros años de infancia transcurrieron en Argentina junto a sus padres y sus cinco hermanos, y que fue allí donde tuvo su primer contacto con el español. Poco después, se mudó a Londres donde estudió en el colegio elitista Hill House de la capital británica hasta que un día un agente de Storm Model Management la vio por la calle y la convenció para que se iniciara en el mundo del modelaje.

Escena de Gambito de dama (Foto: Netflix)

Así lo hizo participando en campañas de moda hasta que, otro día un actor la escuchó recitar un poema y la animó a cambiar las pasarelas por los sets de grabación. Desde entonces, realizó varios castings hasta que consiguió un papel secundario en la serie de televisión Vampires Academy.

Al año siguiente, debutó en el largometraje de terror dirigida por Robert Eggers La Bruja. Interpretó a Tomasin, un personaje complejo y desgarrador que la elevó a la fama. “Si de niña me hubieran dicho que comenzaría mi carrera en el cine con películas de terror, no me lo habría creído”, dijo en una entrevista concedida a Pop Sugar. Su siguiente trabajo fue en el thriller psicológico Fragmentado, donde caracterizó a una de las rehenes del hombre con múltiple personalidad interpretado por James McAvoy.

Anya Taylor Joy como Tomasin, su personaje en La Bruja (Foto: Difusión)

A partir de entonces, su carrera como actriz despegó. En dos años llegó a filmar hasta siete cintas, entre ellas, la nueva versión de Emma, el personaje más vanidoso e irresistible de Jane Austen, filme que se estrenó el pasado viernes 30 de octubre en España, una semana después que Gambito de dama en Netflix, donde interpreta a la campeona de ajedrez Beth Harmon.

Anya Taylor Joy como Beth Harmon (Foto: Netflix)

Los planes son auspiciosos para esta joven actriz de enorme ojos y mirada penetrante. De hecho, Anya Taylor Joy será la sucesora de la gran Charlize Theron en el icónico personaje de Furiosa en Mad Max: Fury Road.

