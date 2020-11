The crown temporada 4: historia real vs ficción en la serie de Netflix

Con el estreno de la temporada 4 de The crown en Netflix, serie que incluye a Lady Diana (Emma Corrin) y Margaret Thatcher (Gillian Anderson) en su trama, fanáticos ya han comenzado a debatir sobre cada uno de los capítulos.

Como en cada estreno de la ficción, la pregunta entre los espectadores sigue siendo la misma: ¿Cuánto de lo que se ve es real? En ese sentido, repasemos los momentos más resaltantes de esta nueva historia.

Advertencia de spoilers

The crown 4: la realidad vs la ficción

¿El príncipe Carlos salió primero con la hermana mayor de Diana Spencer, Sarah?

Príncipe Carlos y Diana Spencer en The crown 4. Foto: Netflix

Sí. Diana Spencer es presentada al espectador a través de su hermana mayor Lady Sarah, quien ya estaba siendo relacionada con príncipe Carlos cuando él cumplió 30 años. Ambos salieron en la vida real en 1977, año en que el joven Carlos conoce a una adolescente Lady Di.

El primer encuentro de Carlos y Diana Spencer

Carlos y Diana de Gales se encuentran en The crown 4. Foto: Netflix

The crown temporada 4 nos dice que Diana Spencer y el príncipe Carlos se conocieron en una gala. Tras un singular encuentro, el heredero a la corona quedaría intrigado por esta misteriosa mujer.

Si lo llevamos a la vida real, el primer encuentro de la pareja se dio en un baile en la residencia inglesa de Althorp, donde Carlos le pidió a Diana que le enseñe el lugar. La anécdota fue contada por la misma Lady Di, versión que fue recogida por el documental Diana: in her own words, disponible en Netflix.

“Whatever love means”, la frase que extrañó a una nación

En la serie se ve este hecho muy particular. Diana y el príncipe Carlos realizan una rueda de prensa para anunciar su compromiso. Aquí, un periodista los interroga sobre su relación y les pregunta si están enamorados. Mientras la joven dice “¡por supuesto!”, su futuro esposo solo contestó: Whatever love means (lo que sea que el amor signifique). Esta ambigua frase los volvió el centro de atención.

La explosión del barco de Mountbatten

Uno de los momentos más impactantes de The crown 4 llega con la explosión del barco de pesca en el que viajaba Lord Louis Mountbatten. Este es un hecho real que sucedió el 27 de agosto de 1979, cuando el primo de la reina Isabel salió a pescar por las costas de Irlanda. Sin imaginarlo, alguien había colocado una bomba en el barco, lo que lo hizo explotar. Murió horas después.