Marvel Studios rechaza traer de regreso a Robert Downey Jr. como Iron Man

Iron Man, el superhéroe interpretado por Robert Downey Jr., es una de las figuras más importantes del Universo Cinematográfico de Marvel. El personaje cimentó las bases de la franquicia y se despidió de la misma en Avengers: Endgame.

Su sacrificio para vencer a Thanos se convirtió en un momento inolvidable para los miles de fanáticos, de los que varios piden su regreso. Al respecto, la vicepresidenta ejecutiva de Marvel Studios, Victoria Alonso, se sinceró ante un posible retorno.

“Tony Stark está muerto. Y esa es nuestra historia (...) De ahí que haya dejado su herencia, la cual reside por ejemplo en Spider-Man, porque Peter Parker ha sido como un hijo, así que se ve mucho de lo que habría sido Stark en Peter Parker”, declaró para Clarín.

Tras estas palabras, resaltó que están entusiasmados por ver las ramificaciones de su muerte y cuánto influye en la formación de Parker como héroe. Al parecer, Spider-Man: far from home habría sido un adelanto de esta premisa.

En cuanto al posible regreso de Iron Man, la vicepresidenta dejó en claro el futuro del MCU: “Por el momento no tenemos planes. Resurrección no sé, no sé cómo lo haríamos”, finalizó, acabando con una de las fantasías más grandes de los fans.

Robert Downey Jr. no regresará como Iron Man. Foto: composición/Marvel Studios

Anteriormente, Robert Downey Jr. declaró que no volvería con el papel que relanzó su carrera. En más de una década, el actor exploró varias facetas del complejo personaje, por lo que no tendría ningún remordimiento al despedirse de este en lo más alto de la historia.

“Todo está hecho”, fueron las contundentes palabras de Downey cuando se le preguntó sobre su relación con el MCU tras la muerte de Iron Man en Endgame, durante una entrevista para el podcast SmartLess.