En motivo al 30 aniversario de El príncipe de Bel-Air, Will Smith y el elenco del show se reunirá en un capítulo especial para HBO. No sólo se trata de un llamado a la nostalgia, también servirá para rendir tributo a James Every, actor que dio vida al querido Tío Phil.

Los fans están a la expectativa de ver nuevamente a la familia estadounidense y su sobrino de Filadelfia. Tras días sin información al respecto, la estrella del programa lanzó un tráiler del añorado reencuentro, en donde se anunció la fecha de estreno: 19 de noviembre de 2021.

Como vemos en el avance, Will Smith estará acompañado de Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid y DJ Jazzy Jeff. “Estas son las personas que me hicieron el hombre que soy hoy”, publicó Will Smith en sus redes sociales.

La grabación del especial de HBO Max inició el 10 de setiembre y el protagonista no dudó en compartir fotografías de la experiencia a través de su cuenta oficial de Instagram.

El príncipe del rap nos cuenta cómo Will, un avispado joven de Philadelphia, se traslada a vivir con sus ricos parientes al lujoso barrio de Bel-Air, en California. Así, deberá adaptarse a su nueva familia y a un nivel de vida al que no estaba acostumbrado.