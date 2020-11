Cómo registrarme y crear una cuenta en Disney Plus paso a paso

La plataforma de streaming de Walt Disney Pictures, Disney Plus, tiene agendado su fecha de lanzamiento en Latinoamérica para el próximo 17 de noviembre. Así, la mayor competencia de Netflix arribará con contenido exclusivo para sorprender a sus seguidores.

El servicio destaca por su catálogo conformado por todas las películas del Universo Cinematográfico de Marvel, Star Wars, Pixar y National geographic. A continuación, te compartimos el proceso para registrarte en pocos pasos.

Descargar Disney plus

La aplicación estará disponible para ser descargada en dispositivos iOS y Android, entrando a su Play Store correspondiente.

Registrarme en Disney Plus

Para crear una cuenta y registrarse en el servicio, debes seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la web de Disney plus: preview.disneyplus.com/pe

2. Elegir la opción ‘Suscríbete ahora’.

3. Ingresar un correo electrónico y dar clic a la opción ‘Continuar’.

4. Revisar y leer el Acuerdo de suscripción mostrado por el servicio, dar clic en ‘Aceptar y Continuar’.

5. Crear una contraseña que contenga un mínimo de seis letras donde se debe incluir un número y carácter especial.

6. Registrar una tarjeta de crédito o débito (nombre, número, fecha de vencimiento y código de seguridad de la tarjeta) donde se cobrará mensualmente la suscripción. Para finalizar, dar click en ‘Aceptar’ y ya podrás acceder al contenido de Disney Plus.

El precio del servicio de streaming mensual en Perú es de 25,90 soles. El precio anual con descuento es de 220,90 soles, si se paga hasta el 16 de noviembre. La plataforma trae nuevas creaciones en su catálogo, en el que destacan las futuras series de Marvel como Loki, The Falcon and the Winter soldier y Wandavision.